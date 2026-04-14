Пинежанка превратила жизнь маленькой дочки в сущий уошмар

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 34-летнюю подсудимую виновной по п. «г» ч.2 ст. 117 (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что осужденная, являясь матерью малолетней девочки, 2021 года рождения, в период с 01.09.2025 по 16.03.2026 года на почве личных неприязненных отношений, требуя неукоснительного подчинения и послушания от дочери, применяя явно незаконные методы и формы воспитания ребенка, систематически причиняла потерпевшей физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.

В указанный период осужденная умышленно, ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию ребенка, вела аморальный образ жизни, применяла насилие к потерпевшей, причиняя ей физическую боль, ругалась, громко кричала на дочь, выражалась в ее адрес нецензурной бранью, не обеспечила безопасные условия жизни ребенка.

Подсудимая вину признала в полном объеме.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

В интересах несовершеннолетней по исковому заявлению прокурора района с подсудимой взыскана компенсация морального вреда на сумму 30 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.