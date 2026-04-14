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Пинежанка превратила жизнь маленькой дочки в сущий уошмар

Пинежский районный суд согласился с  позицией  государственного обвинения и признал 34-летнюю подсудимую  виновной по   п. «г» ч.2  ст. 117 (истязание,  совершенное в  отношении заведомо несовершеннолетнего  лица, лица, заведомо для  виновного  находящегося  в  беспомощном состоянии),  ст.156 УК  РФ (ненадлежащее исполнение  обязанностей по  воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное  с  жестоким  обращением с  несовершеннолетним).

Установлено, что осужденная, являясь  матерью малолетней  девочки, 2021 года  рождения, в  период  с 01.09.2025 по 16.03.2026 года  на  почве  личных  неприязненных  отношений, требуя  неукоснительного подчинения  и послушания от  дочери, применяя явно незаконные  методы  и формы воспитания ребенка, систематически причиняла  потерпевшей  физические и  психические страдания  путем  нанесения  побоев и  иных насильственных  действий.

В указанный период  осужденная умышленно, ненадлежащим  образом  исполняла  родительские  обязанности по  воспитанию  ребенка,  вела  аморальный  образ  жизни, применяла  насилие к  потерпевшей, причиняя  ей  физическую  боль, ругалась, громко  кричала на дочь, выражалась  в  ее  адрес  нецензурной  бранью,  не  обеспечила  безопасные   условия жизни  ребенка.

Подсудимая вину признала в  полном  объеме. 

Приговором  суда  виновной  назначено наказание  в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

В  интересах  несовершеннолетней  по  исковому  заявлению  прокурора  района с  подсудимой  взыскана  компенсация  морального  вреда на сумму 30 тыс. рублей.

Приговор   в законную силу не  вступил.

16 июнь 12:37 | : Происшествия

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