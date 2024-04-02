Маргинальная пинежанка люто избивала дочку-инвалида

Пинежский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 46-летнюю жительницу Пинежского района виновной по п. «г» ч.2 ст. 117 (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что осужденная, являясь матерью ребенка-инвалида 2007 года рождения, в период с августа по декабрь 2023 года на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, требуя неукоснительного подчинения и послушания от дочери, применяла незаконные методы и формы воспитания ребенка, систематически причиняла потерпевшей физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.

Осужденная ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию дочери, вела аморальный образ жизни, применяла физическое насилие к потерпевшей, выражалась в ее адрес нецензурной бранью, употребляла спиртные напитки в присутствии дочери, находилась в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечила безопасные условия жизни дочери.

Девочка была изъята из семьи.

Подсудимая вину признала в полном объеме, заявила о раскаянии в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В интересах несовершеннолетней по исковому заявлению прокурора района с подсудимой взыскана компенсация морального вреда.

Решением Пинежского районного суда женщина ограничена в родительских правах в отношении ребенка.