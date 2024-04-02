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Маргинальная пинежанка люто избивала дочку-инвалида

Пинежский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 46-летнюю жительницу Пинежского района виновной  по  п. «г» ч.2  ст. 117 (истязание,  совершенное в  отношении заведомо несовершеннолетнего  лица) и ст. 156 УК  РФ (ненадлежащее исполнение  обязанностей по  воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким  обращением с  несовершеннолетним).

Установлено, что осужденная, являясь матерью ребенка-инвалида 2007 года рождения, в период с августа по декабрь 2023 года на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, требуя неукоснительного подчинения  и послушания от  дочери, применяла  незаконные  методы  и формы воспитания ребенка, систематически причиняла  потерпевшей физические и  психические страдания  путем  нанесения  побоев и  иных насильственных  действий.

Осужденная ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию дочери, вела аморальный образ жизни, применяла физическое насилие к потерпевшей, выражалась в ее адрес нецензурной бранью, употребляла спиртные напитки в присутствии дочери, находилась в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечила безопасные условия жизни дочери.

Девочка была изъята из семьи.

Подсудимая вину признала в полном объеме, заявила о раскаянии в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным   сроком 2 года.   

В интересах несовершеннолетней по исковому заявлению прокурора района с подсудимой взыскана компенсация морального вреда.

Решением Пинежского районного суда женщина ограничена в родительских правах в отношении ребенка.

(фото с https://avatars.mds.yandex.net)  

26 апрель 09:02 | : Происшествия

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