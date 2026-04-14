В Архангельске рассматривалось 12-миллионное дело о дровах

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 2021 по 2024 годы осужденный, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере реализации твердого топлива (дров) населению Виноградовского района, обращался в региональное министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства с заявлениями о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, реализуемое населению.

При этом с целью получения наибольшей суммы субсидии осужденный умышленно указывал в документах недостоверные и завышенные сведения о количестве предоставленного и реализованного населению твердого топлива, что позволило ему похитить из бюджета региона более 12 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску.

Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме. Ущерб им возмещен частично.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тыс. рублей.

Судом удовлетворены гражданские иски министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Архангельской области о возмещении причиненного ущерба.