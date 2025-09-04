Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В суд Архангельска ушло дело о крупном мошенничествве с субсидиями

Прокуратура Виноградовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 г. обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере реализации твердого топлива (дров) населению Виноградовского района, обращался в региональное министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства с заявлениями о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, реализуемое населению. При этом с целью получения наибольшей суммы субсидии он умышленно указывал в документах недостоверные и завышенные сведения о количестве предоставленного
 и реализованного населению твердого топлива, что позволило ему похитить
 из бюджета региона более 12 млн рублей. 

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, добровольно возместил ущерб в размере 3,9 млн рублей. В целях исполнения приговора в части имущественных взысканий на имущество предпринимателя стоимостью свыше 10 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

 

01 ноябрь 12:39 | : Скандалы

Главные новости


Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко
Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (13)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20