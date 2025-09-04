В суд Архангельска ушло дело о крупном мошенничествве с субсидиями

Прокуратура Виноградовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 г. обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере реализации твердого топлива (дров) населению Виноградовского района, обращался в региональное министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства с заявлениями о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, реализуемое населению. При этом с целью получения наибольшей суммы субсидии он умышленно указывал в документах недостоверные и завышенные сведения о количестве предоставленного

и реализованного населению твердого топлива, что позволило ему похитить

из бюджета региона более 12 млн рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, добровольно возместил ущерб в размере 3,9 млн рублей. В целях исполнения приговора в части имущественных взысканий на имущество предпринимателя стоимостью свыше 10 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.