Дело гендиректора "ЭкоИнтегратора" Шушкова передано в суд. Суммы впечатляют

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициаров и генерального директора ООО «Экоинтегратор».

Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия бенефициарный владелец и фактический руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2020 по 05.05.2023 в составе организованной группы с бенефициарным владельцем ООО «Мелериум», членом совета директоров ООО «Экоинтегратор» и генеральным директором общества представляли в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

На основании этих документов ООО «Экоинтегратор» из бюджета региона были выделены денежные средства в виде субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, в размере свыше 382 млн рублей.

Кроме того, с 10.02.2021 по 02.05.2023 через посредника бенефициары передали заместителю министра взятку в размере более 4 млн рублей за покровительство ООО «Экоинтегратор», организацию и согласование предоставляемых обществом документов на получение субсидии, способствовав хищению из бюджета области денежных средств.

Бенефициары, осуществляя руководство взаимосвязанными с обществом организациями, обеспечивающими функционирование и деятельность регионального оператора, с 01.01.2021 по 02.05.2023 путем проведения более тысячи финансовых операций совершили легализацию денежных средств в размере свыше 382 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, РУФСБ России по Архангельской области, Северо-Западного МРУ Росфинмониторинга, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.