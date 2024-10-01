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Архангельский деляга два года обманывал минтопэнерго региона

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего директора организации, осуществляющей оптовую торговлю древесиной и лесоматериалами, виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что подсудимый в период с 1 января 2022 года по 20 февраля 2024 года обманным путем, используя подложные документы о завышении затрат на приобретение лесопродукции, получил от министерства топливно-энергетического комплекса Архангельской области средства субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на твердое топливо в размере, завышенном на 2,5 млн рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал в полном объеме, дал признательные показания и возместил причиненный государству ущерб.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУ ФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

 

25 октябрь 08:54 | : Скандалы

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