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В Архангельске провернули мошенническую схему с бюджетной поставкой дров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

 По версии следствия, предприниматель, осуществляя оптовую торговлю древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, обратился в региональное министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства с заявлениями о предоставлении из областного бюджета субсидий из расчета экономически обоснованной стоимости топлива для нужд населения и фактически понесенных расходов.  При этом в 2023 году он предоставил сфальсифицированные дополнительные соглашения на поставку лесопродукции, заложив в них фактически не понесенные расходы на поставку топлива. В результате реализованной мошеннической схемы предприниматель необоснованно получил из бюджета региона около 2,5 миллионов рублей. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного бюджету ущерба. 

 В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

 Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

14 август 09:00 | : Политика

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