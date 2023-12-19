Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорах пара пьяных маргиналов устроила расправу на тестем

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными 37-летнего мужчину и его 35-летнюю сожительницу  по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в сентябре 2023 года в ночное время осужденные, находясь в д. Бельково в состоянии алкогольного опьянения, из-за возникших личных неприязненных отношений нанесли отцу осужденного множественные удары руками, ногами, керамической кружкой, складным металлическим стулом по голове, телу и конечностям, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых пенсионер скончался через три дня на месте происшествия.  

Поводом возникшей агрессии послужило замечание потерпевшего о шуме, который мешал ему отдыхать.  

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием в колонии строгого режима, а его сожительнице –  в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://stroiteh-msk.ru) 

22 январь 12:03 | : Происшествия

Главные новости


Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Развод – дело государственное? Ликбез для Милонова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (211)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20