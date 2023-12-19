В Холмогорах пара пьяных маргиналов устроила расправу на тестем

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными 37-летнего мужчину и его 35-летнюю сожительницу по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в сентябре 2023 года в ночное время осужденные, находясь в д. Бельково в состоянии алкогольного опьянения, из-за возникших личных неприязненных отношений нанесли отцу осужденного множественные удары руками, ногами, керамической кружкой, складным металлическим стулом по голове, телу и конечностям, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых пенсионер скончался через три дня на месте происшествия.

Поводом возникшей агрессии послужило замечание потерпевшего о шуме, который мешал ему отдыхать.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его сожительнице – в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.