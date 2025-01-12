Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Убийца дедушки из Коряжмы отсидит 9 лет

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал коряжемца виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что подсудимый 22 мая 2024 года в дневное время, находясь в квартире жилого дома на наб. им. Н. Островского г. Коряжмы, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего словесного конфликта с  пожилым мужчиной, нанес ему многочисленные телесные повреждения в область головы и другим частям тела. После избиение потерпевшего продолжил в подъезде и на улице у жилого дома. 

Смерть потерпевшего от полученных травм наступила в больнице в августе 2024 года.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание  в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда судом взыскано 4 млн рублей.

13 февраль 16:23 | : Происшествия

Главные новости


Адвокат из Поморья успешно завершил дело о посмертной репродукции
Трамп, здравствуй! Двадцать дней спустя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (177)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20