Убийца дедушки из Коряжмы отсидит 9 лет

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал коряжемца виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что подсудимый 22 мая 2024 года в дневное время, находясь в квартире жилого дома на наб. им. Н. Островского г. Коряжмы, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего словесного конфликта с пожилым мужчиной, нанес ему многочисленные телесные повреждения в область головы и другим частям тела. После избиение потерпевшего продолжил в подъезде и на улице у жилого дома.

Смерть потерпевшего от полученных травм наступила в больнице в августе 2024 года.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда судом взыскано 4 млн рублей.