В Архангельске задержан молодой, но уже опытный хакер

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 19-летнего жителя Архангельска, причастного к совершению противоправных действий в сфере компьютерных технологий. Злоумышленника полицейские совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии задержали по месту жительства.

В ходе обыска стражи порядка изъяли сим-карты различных операторов связи, флеш-накопители информации, мобильные устройства, с помощью которых злоумышленник совершал преступления.

По версии следствия, молодой человек, имея определенные знания в сфере it-технологий, незаконно получил доступ к личному кабинету 72-летнего мужчины на портале «Госуслуги». Злоумышленник изменил данные учетной записи, что повлекло модификацию охраняемой законом компьютерной информации.

В дальнейшем обвиняемый, используя цифровую подпись гражданина, от его имени дистанционно заключил договоры на приобретение двух абонентских номеров мобильной связи, которые активировал. Данные номера могли быть использованы для совершения мошенничества и иных противоправных действий.

В настоящее время Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждены уголовные дела по статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации) и статье 272.1 УК РФ (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, в том числе возможные факты использования незаконно оформленных абонентских номеров в противоправной деятельности.