Прокуратура предупреждает поморов беречь коды доступа на "Госуслуги"

В истекшем 2023 году правоохранительными органами выявлено более 950 преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации граждан.

Распространены случаи предоставления пострадавшими под влиянием обмана злоумышленникам кодов доступа к учетным записям сервиса «Госуслуги».

Как правило, потерпевшему сообщается о необходимости продления договора на оказание услуг сотовой связи для чего следует сообщить код из

смс-сообщения, который позволяет злоумышленникам изменить логин и пароль к учетной записи сервиса «Госуслуги».

В дальнейшем доступ к личному кабинету пострадавшего блокируется, тогда как преступники с помощью электронного ресурса имеют возможность изучить платежеспособность потерпевшего, получить и использовать в корыстных целях их персональные данные.

Прокуратура области призывает граждан быть внимательнее к поступающей на мобильные устройства информации, поскольку в большинстве случаев смс-сообщения, связанные с персональными электронными сервисами, содержат предупреждение, что код доступа передавать третьим лицам не следует.