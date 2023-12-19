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Прокуратура предупреждает поморов беречь коды доступа на "Госуслуги"

В истекшем 2023 году правоохранительными органами выявлено более 950 преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации граждан.

Распространены случаи предоставления пострадавшими под влиянием обмана злоумышленникам кодов доступа к учетным записям сервиса «Госуслуги».

Как правило, потерпевшему сообщается о необходимости продления договора на оказание услуг сотовой связи для чего следует сообщить код из
 смс-сообщения, который позволяет злоумышленникам изменить логин и пароль к учетной записи сервиса «Госуслуги».

В дальнейшем доступ к личному кабинету пострадавшего блокируется, тогда как преступники с помощью электронного ресурса имеют возможность изучить платежеспособность потерпевшего, получить и использовать в корыстных целях их персональные данные.

Прокуратура области призывает граждан быть внимательнее к поступающей на мобильные устройства информации, поскольку в большинстве случаев смс-сообщения, связанные с персональными электронными сервисами, содержат предупреждение, что код доступа передавать третьим лицам не следует. 

(фото с https://dzen.ru/a/YnuqvtnbtjtgvDay) 

19 январь 10:49 | : Происшествия

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