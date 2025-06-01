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В Архангельске задержан масленный бандит

В полицию Архангельска поступило сообщение о разбойном нападении в магазине самообслуживания на улице Гагарина. Охранник торгового зала заметил, как неизвестный мужчина складывает в сумку пачки сливочного масла. Вместе с другим работником магазина он попытался остановить злоумышленника, но тот отреагировал агрессивно. В ходе возникшей потасовки «покупатель» схватил со стеллажа садовые ножницы и, угрожая ими, скрылся, похитив порядка 20 пачек масла.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого в совершении преступления – 24-летнего местного жителя. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник задержан стражами порядка по месту жительства. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

 

28 июнь 16:29 | : Происшествия

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