Архангельский юноша промышлял на сим-картах

В конце 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 21-летнего жителя города Архангельска, возможно причастного к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации.

При обыске в квартире молодого человека стражи порядка изъяли десятки комплектов сим-карт для саморегистрации, а также телефоны, планшет и персональный компьютер. Установлено, что одна из сим-карт использовалась при совершении мошенничества на территории России.

Следователем Следственного управления УМВД России по г. Архангельску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) и пунктами «а», «в» части 3 статьи 272.1 УК РФ (незаконное использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенное из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что 21-летний житель города Архангельска приобрел сим-карту оператора сотовой связи, к абонентскому номеру которой был привязан личный кабинет на портале «Госуслуги» жителя Краснодарского края. Мужчина перестал им пользоваться, но регистрационные данные на портале не изменил, номер же поступил в повторную продажу.

Чтобы активировать приобретенную сим-карту, злоумышленник воспользовался ранее взломанным личным кабинетом другого мужчины, проживающего в Крыму.

Получив доступ к хранящимся на портале персональным данным жителя Краснодарского края, подозреваемый оформил на его имя еще несколько сим-карт. В дальнейшем молодой человек реализовал их через сеть Интернет третьим лицам, которые использовали сим-карты в противоправных целях.

Расследованное уголовное дело с утвержденным Прокуратурой города Архангельска обвинительным заключением передано в суд, в настоящее время началось его рассмотрение.

У сотрудников полиции есть снования полагать, что обвиняемый может быть причастен к совершению серии аналогичных преступлений. Ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.


 

14 май 19:17

