В Коряжме суд вынес редкий приговор

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 19-летнего подсудимого по ч. 2 ст. 272, п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, а именно в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном использовании, передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения из корыстной заинтересованности.

Судом установлено, что в январе прошлого года подсудимый, находясь на территории города Коряжмы, используя принадлежащий ему сотовый телефон с доступом к сети Интернет, получив с помощью бота в одном из популярных мессенджеров данные номера СНИЛС, осуществил неправомерный доступ в личный кабинет женщины на сайте «Госуслуги» путем восстановления пароля.

Далее он изменил способ входа в учетную запись, чем блокировал к ней доступ. Имея в своем распоряжении персональные данные пользователя, содержащиеся на государственном портале, использовал их в своих корыстных целях путем оформления на потерпевшую сим-карт различных операторов сотовой связи, которые в последующем продал сторонним лицам.

Неправомерный доступ к учетной записи стал возможен ввиду того, что подсудимый при совершении преступления использовал заранее приобретенную им в мессенджере сим-карту с номером телефона, который ранее потерпевшая вводила для входа в свой личный кабинет, но после прекращения пользования сим-картой не исключила указанный номер как способ входа на ресурс.

Свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда по п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, на срок 1 год. По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 272 УК РФ уголовное преследование судом прекращено в связи с примирением с потерпевшей.