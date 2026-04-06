Работник "Нового города" получил компенсацию за ушиб грудной клетки

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по факту несчастного случая с работником ООО «Новый город».

Установлено, что в ноябре 2024 года работник при исполнении служебных обязанностей в результате падения с высоты 3,5 метров получил тяжелую травму грудной клетки.

В этой связи прокурором в суд в интересах работника направлено исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взыскано 250 тыс. рублей. Денежные средства перечислены работнику, трудовые права гражданина восстановлены.