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И Святой Лука не уберег. В Котласской ЦГБ уборщик помещений получил травму

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки по обращению гражданина установлены нарушения трудовых прав работника       ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», получившего телесные повреждения при уборке помещений.

Установлено, что работодателем нарушены требования охраны труда, расследование несчастного случая на производстве произведено ненадлежащим образом, неверно установлены его причины и обстоятельства, чем нарушены требования ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором внесено представление в адрес главного врача лечебного учреждения, по результатам рассмотрения которого допущенные нарушения устранены, установлены причины травмирования сотрудника, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Котласский городской суд в интересах работника предъявлено исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, по результатам рассмотрения которого с больницы в пользу пострадавшего взыскано 20 тысяч рублей.

 Решение суда вступило в законную силу.

 

23 август 10:43 | : Происшествия

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