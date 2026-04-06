В столкновении BMW и грузовика под Холмогорами "победил" последний

25 мая около 19:15 в полицию Холмогорского округа поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1161-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, находясь за рулем автомобиля BMW, потерял контроль над управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате аварии водитель и пассажир иномарки с травмами госпитализированы.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.