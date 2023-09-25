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На трассе М-8 произошло гибельное столкновение легковушки с КАМАЗом

19 октября около 14:00 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1096-ом километре автодороги М-8 «Холмогоры».

По имеющимся данным, мужчина 1963 года рождения, находясь на рулем автомобиля Volkswagen, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой машиной марки КАМАЗ.

В результате ДТП пассажир иномарки – 90-летняя женщина – от полученных травм скончалась на месте аварии, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

20 октябрь 10:43 | : Происшествия

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