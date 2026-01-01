Северодвинские полицейские устанавливают обстоятельства группового ДТП

Сегодня около 08:15 в полицию поступил информация о столкновении трех транспортных средств на 34-ом километре автодороги «Подъезд к г. Северодвинск» от федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, потерял контроль над управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковыми машинами Nissan и Renault.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet и водитель Nissan – они с травмами доставлены в лечебное учреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.