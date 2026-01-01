Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинские полицейские устанавливают обстоятельства группового ДТП

Сегодня около 08:15 в полицию поступил информация о столкновении трех транспортных средств на 34-ом километре автодороги «Подъезд к г. Северодвинск» от федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, потерял контроль над управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковыми машинами Nissan и Renault.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet и водитель Nissan – они с травмами доставлены в лечебное учреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

18 январь 14:06 | : Происшествия

Главные новости


Парадоксов друг. «Лермонтов» без прикрас
10 лет без Неса

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (156)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20