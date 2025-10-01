Вверх
На автодороге М-8 "Холмогоры" в ДТП серьезно пострадали 6 человек

30 октября около 16:00 в полицию поступила информация о столкновении трех автомобилей на 973 километре автодороги М-8 «Холмогоры».

По имеющимся данным, 45-летний водитель, находясь за рулем иномарки Renault, при съезде на обочину потерял контроль над управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной задел автомобиль Haval, а затем совершил лобовое столкновение с седаном Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле Renault пострадали пять человек: водитель, женщина 1988 года рождения и два несовершеннолетних ребенка 2015 и 2023 годов рождения госпитализированы, разовая помощь оказана 7-летней девочке. Также травмы получил водитель Volkswagen, ему госпитализация не потребовалась.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

31 октябрь 11:05 | : Происшествия

