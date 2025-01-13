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На дороге Архангельской области произошло смертельное ДТП

9 апреля около 22:50 в полицию поступила информация о столкновении двух транспортных средств на 14-ом километре автодороги «Подъезд к г. Северодвинску».

По предварительным данным, 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Kia, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машиной «Лада».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир автомобиля «Лада» с травмами госпитализированы.

Установлено, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями. 

10 апрель 09:17 | : Происшествия

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