Ушлая котлашанка пыталась "кинуть" ветерана СВО на покупке квартиры

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 26-летнюю жительницу города Котласа виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере).

Установлено, что в декабре 2024 года осужденная разместила на рекламном сайте объявление о продаже принадлежащей ей квартиры по ул. Школьной в г. Котласе. На объявление откликнулся мужчина – военнослужащий, участник боевых действий в период специальной военной операции, находившийся в отпуске по ранению.

В ходе встреч в январе 2025 года виновная убедила потерпевшего перевести ей в общей сложности 1 203 000 рублей, написав расписки о получении денег и передав ключи, при этом не намеревалась оформлять договор купли-продажи и перерегистрировать право собственности, а после получения денег скрывалась от потерпевшего, не отвечала на звонки и сообщения.

В сентябре 2025 года она вновь вошла в доверие к потерпевшему, убедила его вывезти личные вещи и вернуть ключи, пообещав возврат денег после продажи квартиры другим покупателям.

Подсудимая вину признала частично.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено до достижения малолетней дочерью осужденной четырнадцатилетнего возраста.

Удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Наложенный арест на квартиру, принадлежащую осужденной, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор в законную силу не вступил.

