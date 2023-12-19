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Бухгалтера МУП из Онеги оштрафовали за мелкое жульничество

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Онежская управляющая компания» МО «Онежское» виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения). 

Установлено, что осужденная путем обмана и злоупотребления доверием, убедила директора предприятия о необходимости заключения с ней договоров подрядных работ по ведению бухгалтерской отчетности, которые фактически выполнялись ей в рамках должностных обязанностей по замещаемой должности главного бухгалтера. 

В результате этого женщине были выплачены денежные средства, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления подсудимая не признала. 

Приговором суда по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Кроме того, судом удовлетворено заявление прокурора о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного муниципальному унитарному предприятию.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://news.myseldon.com) 

30 январь 11:44 | : Происшествия

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