Наивного архангелогородца мошенники "кинули" с квартирой

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал двух жителей областного центра виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УКРФ

(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Установлено, что обвиняемые в 2020 году договорившись между собой, похитили принадлежащие мужчине денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 3 100 000 рублей, лишив его права на жилое помещение. Злоумышленники предложили потерпевшему обменять квартиру, в которой он проживает, на квартиру меньшей площади, а на вырученные денежные средства погасить задолженность по коммунальным платежам.

Получив обманным путем от потерпевшего доверенность на продажу квартиры, они реализовали ее, а вырученные деньги присвоили. Другое жилое помещение для потерпевшего не приобрели.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому, подсудимой предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

Судом также удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании с подсудимых 3 100 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.