Мошенница из Шенкурска разводила инвалида на деньги сочувствием к сыну

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жительницу Шенкурского района виновной по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в крупном размере).

Установлено, что подсудимая в целях личного обогащения, в ходе переписки в мессенджере, не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств, получила от знакомого через банковские переводы более 600 тыс. рублей.

Подсудимая под различными предлогами просила в долг денежные средства для приобретения продуктов питания, лекарственных препаратов, средств на проживание в санатории, посещения платных врачей, на операцию по пересадке донорского сердца сыну, на ритуальные услуги для похорон сына.

Ущерб для потерпевшего, являющегося инвалидом 3 группы, является значительным.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.