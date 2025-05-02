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Мошенница из Шенкурска разводила инвалида на деньги сочувствием к сыну

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жительницу Шенкурского района виновной по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в крупном размере). 

Установлено, что подсудимая в целях личного обогащения, в ходе переписки в мессенджере, не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств, получила от знакомого через банковские переводы более 600 тыс. рублей.  

Подсудимая под различными предлогами просила в долг денежные средства для приобретения продуктов питания,  лекарственных препаратов, средств на проживание в санатории,  посещения платных врачей, на операцию по пересадке донорского сердца сыну, на ритуальные услуги для похорон сына.

Ущерб для потерпевшего, являющегося инвалидом 3 группы, является значительным. 

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

29 май 14:11 | : Скандалы

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