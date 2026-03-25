Взрослый балбес из Пинеги споил пацана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя Пинежского района  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции). 

 По версии следствия, в период с августа 2025 года по февраль 2026 года на территории Пинежского района обвиняемый приобретал спиртные напитки и путем уговоров склонял 16-летнего подростка употребить их вместе с ним. 

 В ходе допросов обвиняемый признал свою вину. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершённое лицом, достигшим 18-летнего возраста, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

