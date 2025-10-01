Взрослая девица из Каргополя ввела малолетнюю подругу в алкогольный блуд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за кражу 20-летней жительницы города Каргополя. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции).

Следствием установлено, что в Каргополе обвиняемая вовлекла 14-летнюю девушку в систематическое употребление алкогольной продукции. Несмотря на привлечение ее к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя, фигурантка с февраля по июль 2025 года приобретала спиртное и путем уговоров склоняла девушку-подростка употребить его вместе с ней. В июле 2025 года несовершеннолетняя, находившаяся после пребывания в гостях у обвиняемой в состоянии алкогольного опьянения, стала жертвой противоправных действий.

В ходе допросов обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.