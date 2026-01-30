Житель Котласского района наехал на полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя Котласского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 12 декабря 2025 года утром при задержании по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков жителя Котласского района, находившегося за рулем автомобиля на железнодорожном переезде в Котласском районе, он предпринял попытку скрыться и совершил наезд автомобилем на сотрудника уголовного розыска транспортной полиции.  

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.youtube.com)

 

26 март 08:52 | : Происшествия

