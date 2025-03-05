В Архангельской области отец-садист ответит в суде за истязания сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с августа 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый, находясь на территории Пинежского района, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, выражая своё недовольство поведением 11-летнего сына, требуя от него неукоснительного подчинения и послушания, систематически наносил ему побои и оскорблял его.

О произошедшем стало известно после проведения правоохранительными органами профилактических мероприятий.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.