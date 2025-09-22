В Холмогорах расследовано убийство на волчьей охоте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь на 1 октября 2025 года в лесном массиве у автодороги «Светлый-Карпогоры» обвиняемый в ходе охоты произвел выстрел из карабина со значительного расстояния по неясно видимой цели. В результате указанных действий по неосторожности ранил в спину 41-летнего односельчанина - напарника по охоте. От полученного ранения пострадавший скончался при доставлении в медицинское учреждение.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил - он ошибочно полагал, что напарник находится в автомобиле, когда стрелял в сторону кустов, рассчитывая застрелить волка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.