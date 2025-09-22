Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорах расследовано убийство на волчьей охоте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь на 1 октября 2025 года в лесном массиве у автодороги «Светлый-Карпогоры» обвиняемый в ходе охоты произвел выстрел из  карабина со значительного расстояния по неясно видимой цели. В результате указанных действий по неосторожности ранил в спину 41-летнего односельчанина - напарника по охоте. От полученного ранения пострадавший скончался при доставлении в медицинское учреждение.  

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил - он  ошибочно полагал, что напарник находится в автомобиле, когда стрелял в сторону кустов, рассчитывая застрелить волка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 декабрь 11:23 | : Происшествия

Главные новости


Дожить до сансары. Роман Михайлов высказался о таинствах любви
Две беды Вилегодского округа Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (79)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20