Оболтус из Коряжмы спаивал и вымогал деньги у школьников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя города Коряжмы в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, в период с сентября по октябрь 2022 года в городе Коряжме обвиняемый с применением насилия и угрозой его применения требовал от трех подростков в возрасте от 13 до 15 лет передачи ему денежных средств в размере 1,5 тысячи рублей с каждого, потраченных обвиняемым на оплату административного штрафа за вовлечение их в употребление алкогольной продукции.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что по просьбе одного из подростков приобрел для них алкогольную продукцию в магазине, после чего его привлекли административной ответственности, и он якобы заплатил штраф в размере 5 тысяч рублей, после чего потребовал от них передать деньги в счет компенсации понесенных затрат.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.