Житель Подмосковья прибился к архангельским компьютерным мошенникам

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области, обвиняемого в совершении девятнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).

Расследованием установлено, что в период с 01.01.2021 по 01.04.2022 неустановленное лицо создало организованную группу, которая занималась хищением денежных средств путем обмана лиц пенсионного возраста и не имеющими познаний в области компьютерной техники, под предлогом оказания услуг населению по ремонту компьютерной и иной техники по низким ценам, в том числе на территории Архангельской области.

В указанный период в данную группу добровольно вступил житель Московской области, 1995 года рождения, где он выполнял функции «регионального директора» на территории региона. В его обязанности входила аренда офисных помещений для ведения преступной деятельности, принятие заявок на выполнение ремонтных работ, приискание компьютерных мастеров и их направление для выполнения работ.

Совместными преступными действиями обвиняемого и иных лиц потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 800 тыс. рублей.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено в г. Москве, ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, вину он признал.    

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

30 апрель 09:00 | : Происшествия

