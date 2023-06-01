Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская аферистка Мурина поехала отбывать свой срок

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г.Архангельска от 20.04.2023, которым 22-летняя жительница Архангельской области, осуждена  по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 (хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере), ч. 2 ст.159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что осужденная 01.01.2020 со своего мобильного телефона, используя разные сим-карты, установила систему обмена сообщениями «Телеграмм», зарегистрировав в ней аккаунты вымышленных лиц мужского пола. 

После чего с 2020 г. по март 2021 г. на территории Архангельской и Мурманской областей, злоупотребляя доверием двух потерпевших, с этих аккаунтов вела переписку от имени сотрудников правоохранительных органов, в ходе которой предлагала женщинам серьезные отношения и замужество, а затем, войдя в доверие, просила перевести деньги на лечение.  Потерпевшие передавали денежные средства и имущество, как самой обвиняемой, которая приходила на встречу, как знакомая этих мужчин, так и через тайники и переводы на подконтрольные ей банковские счета. 

Другой потерпевшей осужденная сообщила ложную информацию о вымогательстве денежных средств под угрозой похищения и даже убийства  со стороны неизвестных лиц.  

Также одной их потерпевших осужденная предлагала услуги экстрасенса   по изгнанию демонов и бесов.  Для подтверждения информации инсценировала спиритический сеанс.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 4 женщины, которые в общей сумме выплатили осужденной около 5 млн рублей.   

Осужденной за содеянное назначено 3 года 6 месяцев реального лишения свободы. Исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им ущерба судом удовлетворены. 

Апелляционные жалобы осужденного и ее защитника с доводами о невиновности и чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

14 июль 14:18 | : Происшествия

Главные новости


Может ли культура быть новой? Разбираем концепцию «Белого июня»
Пифан и другие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (157)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20