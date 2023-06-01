Архангельская аферистка Мурина поехала отбывать свой срок

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г.Архангельска от 20.04.2023, которым 22-летняя жительница Архангельской области, осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 (хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере), ч. 2 ст.159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что осужденная 01.01.2020 со своего мобильного телефона, используя разные сим-карты, установила систему обмена сообщениями «Телеграмм», зарегистрировав в ней аккаунты вымышленных лиц мужского пола.

После чего с 2020 г. по март 2021 г. на территории Архангельской и Мурманской областей, злоупотребляя доверием двух потерпевших, с этих аккаунтов вела переписку от имени сотрудников правоохранительных органов, в ходе которой предлагала женщинам серьезные отношения и замужество, а затем, войдя в доверие, просила перевести деньги на лечение. Потерпевшие передавали денежные средства и имущество, как самой обвиняемой, которая приходила на встречу, как знакомая этих мужчин, так и через тайники и переводы на подконтрольные ей банковские счета.

Другой потерпевшей осужденная сообщила ложную информацию о вымогательстве денежных средств под угрозой похищения и даже убийства со стороны неизвестных лиц.

Также одной их потерпевших осужденная предлагала услуги экстрасенса по изгнанию демонов и бесов. Для подтверждения информации инсценировала спиритический сеанс.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 4 женщины, которые в общей сумме выплатили осужденной около 5 млн рублей.

Осужденной за содеянное назначено 3 года 6 месяцев реального лишения свободы. Исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им ущерба судом удовлетворены.

Апелляционные жалобы осужденного и ее защитника с доводами о невиновности и чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.