В поселке Кулой расследуется очередное пьяное убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 29 апреля 2026 года в квартире дома в поселке Кулой Вельского района подозреваемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес удары руками, ногами и подручными предметами по голове и телу 66-летнего хозяина жилища, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России.