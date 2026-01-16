Житель Архангельска избил родного отца до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту убийства 70-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 38-летний сын погибшего. 

По версии следствия, в период с 4 по 5 апреля 2026 года в квартире дома на улице Логинова подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и телу отца. От полученной сочетанной травмы тела пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СК России.

(фото с https://iz.ru)   

07 апрель 11:00 | : Происшествия

