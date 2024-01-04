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На острове Кего произошло убийство на почве детской обиды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

 Следствием установлено, что в ночь на 4 июня 2024 года в квартире дома на острове Кего в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 39-летнему знакомому, после чего сбросил его тело в туалет прямого падения.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что избил потерпевшего в ходе конфликта в процессе совместного употребления спиртных напитков из-за старой обиды.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

10 июнь 11:54 | : Происшествия

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