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Разговор по понятиям в поселке Кулой закончился поножовщиной

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 48-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 22 июня 2023 года ночью по месту жительства в поселке Кулой подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 49-летнему гостю, нанес тому не менее десяти ударов ножом в область шеи. Благодаря тому, что свидетель преступления позвонил в единую диспетчерскую службу «112» и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Он прооперирован, решается вопрос о его транспортировке санавиацией в областной центр.  

Из показаний свидетеля преступления следует, что между мужчинами в ходе совместного употребления спиртных напитков произошел разговор «по понятиям», в ходе которого хозяин жилища ударил гостя ножом. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношение задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

23 июнь 14:07 | : Происшествия

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