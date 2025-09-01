Дело о пацанских разборках в Архангельске передано в суд

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жителей областного центра, обвиняемых по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что обвиняемые 07.07.2025, находясь в общественном месте на пешеходном тротуаре напротив дома № 1 на ул.Добровольская в г.Архангельске, пренебрегая общепризнанными нормами морали и нравственности, группой лиц, из хулиганских повреждений, в присутствии иных несовершеннолетних нанесли руками и ногами множество ударов по голове, телу, рукам и ногам 15-летнему подростку, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, которые не расцениваются как вред здоровью.

Причину своего противоправного поведения обвиняемые в ходе допроса пояснили надуманным поводом – о якобы ранее некорректных высказываниях потерпевшего в отношении третьих лиц, вину признали частично.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.