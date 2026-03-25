Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителя Каргополя будут судить за ночной мордобой в баре "Арго"

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя,  обвиняемого по п. «а» ч. 1  ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам).

Установлено, что 6 февраля 2026 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Арго», в присутствии посетителей и персонала, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, используя малозначительный повод, спровоцировал конфликт с одним из посетителей, в ходе которого нанес последнему множественные удары по голове.

Причину своего противоправного поведения обвиняемый в ходе допроса  пояснил надуманным поводом – о якобы некорректных высказываниях потерпевшего, вину он не признал. 

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области  для рассмотрения по существу.

22 апрель 08:45 | : Происшествия

Главные новости


Архивы

Апрель 2026 (283)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20