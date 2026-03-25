Жителя Каргополя будут судить за ночной мордобой в баре "Арго"

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам).

Установлено, что 6 февраля 2026 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Арго», в присутствии посетителей и персонала, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, используя малозначительный повод, спровоцировал конфликт с одним из посетителей, в ходе которого нанес последнему множественные удары по голове.

Причину своего противоправного поведения обвиняемый в ходе допроса пояснил надуманным поводом – о якобы некорректных высказываниях потерпевшего, вину он не признал.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.