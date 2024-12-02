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Драчуны из ресторана "Летний сад" заслужили принудительные работы

Приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска два жителя областного центра признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) и один житель г. Архангельска по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК РФ (организатор хулиганства).

В ходе судебного заседания установлено, что 41-летний мужчина                      в утреннее время 23 октября 2022 года, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, с целью продемонстрировать свое превосходство и силу над другими людьми, используя для этого малозначительный повод в виде конфликта между его знакомыми и сотрудниками ресторана «Летний сад», обладая лидерскими и организаторскими качествами пользуясь авторитетом и влиянием, предложил двум осужденным и иным неустановленным в ходе следствия лицам совершить хулиганство в помещении ресторана, на что последние согласились.      

После этого, осужденные и неустановленные лица, нарушая нормальный режим работы развлекательного заведения, сломали входную дверь и ворвались в помещение ресторана, где, используя стулья, столовые приборы, бутылки и биту угрожали сотрудникам ресторана расправой и причинением телесных повреждений, а также повредили и уничтожили имущество, после чего скрылись.

Осужденные вину  в совершении преступления не признали.

Приговором суда осужденным назначены наказания в виде 1 года 6 месяцев, 1 года 8 месяцев и 2 лет принудительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства у каждого.

17 декабрь 17:06 | : Происшествия

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