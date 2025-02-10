В Архангельске нетрезвый строитель упал с десятого этажа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 12 марта 2025 года утром при проведении работ по строительству многоквартирного дома в центре города Архангельске с высоты десятого этажа упал 53-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

По предварительным данным, пострадавший выполнял работы на высоте, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.