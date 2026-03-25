В Архангельске задержали 16-летнего вандала

19 апреля в полицию поступило заявление о повреждении витрины остановочного комплекса на площади Ленина в городе Архангельске. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подросток установлен. Им оказался 16-летний ученик одной из школ города Архангельска.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

Кроме того, сотрудниками полиции установлены все подростки, находившиеся на месте происшествия. Организовано проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростков к административной ответственности.

