В Архангельске кондуктор автобуса "Рико" стал жертвой карманника

20 февраля 2024 года в полицию Архангельска с заявлением о хищении мобильного телефона обратился кондуктор одного из городских автобусов.

При просмотре записей камер видеонаблюдения было установлено, что на одной из остановок неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что кондуктор отвлекся на входящих пассажиров, незаметно забирает из нагрудного кармана форменной жилетки потерпевшего смартфон, после чего выходит из автобуса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 28-летний житель Ленского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная из одежды). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.