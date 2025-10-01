Вверх
В Архангельске задержан бородатый вандал

Утром 9 ноября в полицию Архангельска поступило сообщение о повреждении павильона ожидания на остановке общественного транспорта на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Воскресенской.

Действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек намеренно разбивает стеклянную стенку остановочного комплекса.

По данному факту сотрудниками подразделения дознания отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Архангельску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо ареста на срок до трех месяцев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 24-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель. Свой поступок молодой человек объяснил сильным алкогольным опьянением.

Ведется дознание.

19 ноябрь 10:20 | : Происшествия

Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

