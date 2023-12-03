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Полицейские Северодвинска задержали в магазине алковоришку

Накануне в полицию города Северодвинска поступило заявление от директора продуктового магазина, расположенного на улице Карла Маркса. Она рассказала, что неизвестный похитил из торгового зала алкогольную продукцию. Сумма ущерба составила порядка пяти тысяч рублей.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как в ночное время мужчина разбивает витрину, проникает в помещение, после чего забирает несколько бутылок с алкоголем и уходит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 28-летний северодвинец.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

 

15 декабрь 09:15 | : Происшествия

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