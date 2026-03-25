В Пинеге здоровая детина злонамеренно спаивал подростка

Работником прокуратуры Пинежского района в ходе участия на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пинежского муниципального округа выявлены факты вовлечения несовершеннолетнего, 2009 г.р., в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное его приятелем, 1999 г.р.

Установлено, что с августа 2025 года по февраль 2026 года в с.Карпогоры друг подростка неоднократно предлагал ему употребить спиртные напитки.

В этой связи, прокурором материалы проверки были направлены в ОМВД России «Пинежский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры органом следствия в отношении совершеннолетнего жителя Пинежского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 151 УК РФ, ведется предварительное расследование.

Кроме того, в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике преступлений лицами ранее их совершившими, отсутствием надлежащей профилактической работы с несовершеннолетними, прокурором района начальнику ОМВД «Пинежский» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.