В Пинеге здоровая детина злонамеренно спаивал подростка

Работником прокуратуры Пинежского района в ходе участия на  заседаниях комиссии по  делам несовершеннолетних и защите  их  прав администрации Пинежского муниципального  округа выявлены факты вовлечения несовершеннолетнего, 2009 г.р., в систематическое  употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное его приятелем, 1999 г.р. 

Установлено, что с августа 2025 года по февраль 2026 года в с.Карпогоры друг подростка неоднократно предлагал ему употребить спиртные напитки.

В этой связи, прокурором материалы проверки были направлены в ОМВД России «Пинежский» для решения вопроса об уголовном  преследовании виновного лица. 

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры органом следствия в отношении совершеннолетнего жителя Пинежского района возбуждено уголовное  дело по  ч.1  ст. 151 УК  РФ, ведется  предварительное расследование. 

Кроме того, в связи  с ненадлежащей организацией работы по  профилактике преступлений  лицами ранее  их совершившими, отсутствием надлежащей  профилактической  работы с  несовершеннолетними,  прокурором района   начальнику ОМВД  «Пинежский» внесено  представление   об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого одно должностное  лицо  привлечено  к   дисциплинарной  ответственности.  

23 апрель 14:33 | : Происшествия

