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Подросток из Пинежского округа нагло отобрал у ровесника электронную сигарету

Прокурором Пинежского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении несовершеннолетнего жителя пос. Ясный, обвиняемого по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Расследованием уголовного дела установлено, что 14-летний учащийся МБОУ «Ясненская средняя общеобразовательная школа», проживающий в многодетной семье, действуя по договоренности   с подростком, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, в вечернее время, возле посадочной платформы остановочного пункта «пос. Ясный» железной дороги сообщением «Архангельск-Карпогоры» напали на несовершеннолетнего жителя г. Архангельска, и путем применения насилия, открыто похитили у него электронную сигарету, стоимостью 3200 руб., после чего с похищенным скрылись.

Уголовное дело направлено прокурором района в Пинежский районный суд для рассмотрения по существу.

Преступление, предусмотренное п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ является тяжким, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. 

 

29 сентябрь 11:29 | : Происшествия

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