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Кочегара из Яренска обидели зарплатой

Прокуратурой Ленского района в ходе рассмотрения обращения жителя села Яренск, обратившегося на личном приеме к прокурору района с жалобой на невыплату ему заработной платы, выявлены нарушения законодательства об оплате труда.

Установлено, что заявитель в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года фактически допущен работодателем к работе кочегара, при этом трудовой договор  с работником не заключался, заработная плата выдавалась наличными денежными средствами без предусмотренных законом страховых отчислений, соответствующая запись в трудовую книжку не вносилась, а за февраль 2025 года заработная плата заявителю не выплачивалась вовсе.

В этой связи прокурором работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате полностью погашена, с работником заключен трудовой договор, произведены установленные законом страховые отчисления, сведения о трудоустройстве внесены в трудовую книжку работника.

Кроме того, в связи с уклонением работодателя от заключения трудового договора, в отношении него прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, материалы которого направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

27 май 12:02 | : Скандалы

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