Охотник из Архангельской области погасил долги ради ружья

Чтобы не остаться в сезон весенней охоты без ружей, житель Архангельской области оплатил долги.

            В отделении судебных приставов по Плесецкому району и г. Мирный в отношении местного жителя были возбуждены исполнительные производства. У мужчины накопились долги по налоговым платежам и кредитным обязательствам на общую сумму 364 тысячи рублей.

            В связи с тем, что добровольно в установленный законом срок задолженности погашены не были, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 48 тысяч рублей. 

            Помимо обращения взыскания на счета должника, сотрудник органа принудительного исполнения проверил его имущественное положение и установил, что за мужчиной зарегистрировано два охотничьих ружья — самозарядное гладкоствольное и карабин «Вепрь».

            Для наложения ареста на указанное имущество судебный пристав выехал по адресу проживания должника. Уже в процессе исполнительных действий мужчина осознал перспективу остаться в сезон весенней охоты без ружей и тут же по Q-коду оплатил задолженность и исполнительский сбор в полном объёме.

            Исполнительные производства окончены.

23 апрель 10:31 | : Происшествия

