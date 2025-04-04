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Архангельский скульптор погасил долги ради поездки за рубеж

Чтобы принять участие в творческом конкурсе за рубежом, архангельский скульптор оплатил все долги на общую сумму более 600 тысяч рублей.

На исполнении в ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска находились исполнительные производства в отношении жителя областного центра. У мужчины были задолженности по налоговым платежам, а также в пользу физического и юридических лиц на общую сумму 588 тысяч рублей.

Взыскание долгов затягивалось в связи с тем, что должник — скульптор — официально не трудоустроен, постоянных источников дохода не имеет. Обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на его счетах, результата не дало из-за отсутствия поступлений. Не установлено у должника и имущества, на которое можно было бы наложить арест для последующей реализации.

В рамках исполнительного производства судебным приставом в отношении должника вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Именно данная мера позволила восстановить права взыскателей на получение причитающихся им денежных сумм.

Архангельский скульптор получил приглашение из-за рубежа на участие в международном творческом конкурсе. Чтобы поездка состоялась, должник вынужден был погасить задолженности в полном объёме, а также заплатить исполнительский сбор за неисполнение судебных решений в установленный законом срок. Выплаченная сумма составила более 600 тысяч рублей.

Только после этого запрет на выезд был отменён и «вольный художник» смог улететь за границу. 

13 май 14:03 | : Культура

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